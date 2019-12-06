Капітан Арсенала П’єр-Емерік Обамеянг на кілька хвилин відлучився в туалет посеред матчу проти Брайтона в АПЛ.

Під кінець матчу Арсенала проти Брайтона, коли каноніри програвали у рахунку 1:2, капітан лондонців П’єр-Емерік Обамеянг спішно покинув поле і рушив у підтрибунне приміщення.

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Як з’ясувалося, Обамеянг відлучився на кілька хвилин щоб сходити у туалет. У гру він повернувся на 88-й хвилині матчу.

ARSENAL fans were left fuming with Pierre-Emerick Aubameyang when he left the field – despite his side chasing a goal against…https://t.co/MW3maPMf7d pic.twitter.com/WkSCngE5qj — Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) December 6, 2019

Габонський форвард примудрився покинути поле так, що це не помітив виконувач обов’язків головного тренера Арсенала Фредді Юнгберг.

— Я, якщо чесно, навіть не помітив, що він кудись зник. Я зрозумів, що він відлучався вже після його повернення на поле через кілька хвилин. Коли вам потрібно вийти – вам потрібно вийти, – сказав Юнгберг.

Арсенал не може перемогти вже дев’ять матчів поспіль у всіх турнірах, а безвиграшна серія в АПЛ складає сім матчів.

Юнгберг змінив на посту тренера Арсенала Унаї Емері у листопаді після поразки від Айнтрахта у Лізі Європи.