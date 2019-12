Під кінець матчу Арсенала проти Брайтона, коли каноніри програвали у рахунку 1:2, капітан лондонців П’єр-Емерік Обамеянг спішно покинув поле і рушив у підтрибунне приміщення.

Як з’ясувалося, Обамеянг відлучився на кілька хвилин щоб сходити у туалет. У гру він повернувся на 88-й хвилині матчу.

ARSENAL fans were left fuming with Pierre-Emerick Aubameyang when he left the field – despite his side chasing a goal against…https://t.co/MW3maPMf7d pic.twitter.com/WkSCngE5qj

— Networkofnews UK (@NetworkofnewsUK) December 6, 2019