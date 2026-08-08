Россия приняла решение разместить на своей территории от 30 до 50 тыс. граждан Северной Кореи.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя военное сотрудничество России и Северной Кореи в эфире телемарафона.

Почему РФ планирует увеличить присутствие северокорейцев

По словам президента, сначала на территории России находились сотни представителей КНДР, впоследствии их количество выросло до тысяч.

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В настоящее время, как заявил Зеленский, принято решение о том, чтобы в России находилось от 30 до 50 тыс. северокорейцев.

Президент подчеркнул, что Северная Корея таким образом получает возможность изучать опыт войны России против Украины.

По его мнению, полученный опыт может быть использован Пхеньяном в случае будущих кризисов или обострений в Тихоокеанском регионе.

Президент также отметил, что Украина уже обнаруживала на своей территории ракеты северокорейского производства.

– Северная Корея будет накапливать опыт современной войны, будет получать лицензии от России, будет получать от них все военные средства, – пояснил Зеленский.

На фоне усиления военного сотрудничества России и КНДР Зеленский призвал Южную Корею активнее сотрудничать с Украиной.

По словам президента, Киев заинтересован прежде всего в получении систем противовоздушной обороны, которых Украине не хватает.

В то же время Украина готова сотрудничать с Южной Кореей в сфере беспилотных технологий, в частности в рамках Drone Deal.

Зеленский отметил, что у Южной Кореи есть определенные юридические ограничения в отношении военной помощи, однако украинская сторона рассчитывает на углубление сотрудничества.

– Мы бы очень хотели получить поддержку от Южной Кореи в виде того, чего нам не хватает. Это системы противовоздушной обороны. А мы готовы работать и в рамках Drone Deal, – сказал президент.

По его словам, украинские дипломаты уже ведут соответствующие переговоры с южнокорейской стороной.

Напомним, РФ получила от КНДР более 100 баллистических ракет и ракетные подразделения.

ISW считает, что Москва сможет увеличить интенсивность ударов по Украине.

Пхеньян использует войну для испытания своего оружия.

5 августа иностранные СМИ также сообщали, что КНДР развертывает ракетное подразделение на территории России.

Россия может получить до 120 северокорейских баллистических ракет.

Новая партия из 40 ракет уже доставлена вместе с военным персоналом.

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