ФИФА подала иск против Блаттера и Платини

ФИФА подала иск против экс-президента организации Йозефа Блаттера и бывшего главы УЕФА Мишеля Платини с требованием взыскать с них 2 млн швейцарских франков.

Международная федерация футбола подала иск в суд на Блаттера и Платини с требованием возместить 2 млн швейцарских франков, которые были переведены на счет француза в феврале 2011 года.

По мнению организации, эти средства были необоснованно выплачены экс-руководителю УЕФА Платини.

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Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Платини руководил УЕФА с 2007 по 2015 год. Оба руководителя потеряли свои должности в результате коррупционного скандала в ФИФА.

Ранее комитет по управлению ФИФА единогласно одобрил рекомендацию вернуть деньги в срочном порядке.