PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

ФИФА подала иск против Блаттера и Платини

ФИФА подала иск против экс-президента организации Йозефа Блаттера и бывшего главы УЕФА Мишеля Платини с требованием взыскать с них 2 млн швейцарских франков.

ФИФА

Международная федерация футбола подала иск в суд на Блаттера и Платини с требованием возместить 2 млн швейцарских франков, которые были переведены на счет француза в феврале 2011 года.

По мнению организации, эти средства были необоснованно выплачены экс-руководителю УЕФА Платини.

Читайте: Взятка в €3 млн и подарки жене: как Россия покупала ЧМ-2018

Блаттер возглавлял ФИФА с 1998 по 2015 год. Платини руководил УЕФА с 2007 по 2015 год. Оба руководителя потеряли свои должности в результате коррупционного скандала в ФИФА.

Ранее комитет по управлению ФИФА единогласно одобрил рекомендацию вернуть деньги в срочном порядке.

Источник: FIFA

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Суд
Суд на два месяца арестовал Юлию Кузьменко, подозреваемую по делу Шеремета
ФИФА эмблема
ФИФА хочет через суд взыскать £1,5 млн со своего бывшего главы
Яну Дугарь отправили под домашний арест
Яну Дугарь отправили под домашний арест
Трое испанских футболистов приговорены к 38 годам тюрьмы
Трех испанских футболистов приговорили к 38 годам за изнасилование несовершеннолетней
Полз под потолком – в Москве убийца пытался убежать из клетки в зале суда
Полз под потолком – в Москве убийца пытался убежать из клетки в зале суда
В России экс-министра Рудьковского приговорили к двум годам тюрьмы
В России экс-министра Рудьковского приговорили к двум годам тюрьмы
Вадим Альперін
Альперину вызвали скорую – суд ушел на перерыв
Дело Токио Стар: суд выпустил Черного из СИЗО под домашний арест
Дело Токио Стар: суд выпустил Черного из СИЗО под домашний арест
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка