Роналду дал уроки прыжков Джоковичу

Футболист Ювентуса Криштиану Роналду и теннисист Новак Джокович провели совместную тренировку в Дубае.
Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду продолжает работать над собой даже во время рождественской паузы в Серии А.
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В Instagram португалец выложил видео с совместной тренировки со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, который готовится к старту теннисного сезона.
— Учу прыгать Новака! Было приятно с тобой увидеться и потренироваться, мой друг, – написал Роналду.
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В сезоне 2019/2020 Криштиану Роналду провел 21 матч за Ювентус во всех соревнованиях. На счету португальца 12 голов и две результативные передачи.
Ранее Роналду показал, как отметил Рождество с Джорджиной и детьми.
Фото: Cristiano Ronaldo