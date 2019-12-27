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Роналду дал уроки прыжков Джоковичу

Футболист Ювентуса Криштиану Роналду и теннисист Новак Джокович провели совместную тренировку в Дубае.

Роналду и Джокович

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду продолжает работать над собой даже во время рождественской паузы в Серии А.

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В Instagram португалец выложил видео с совместной тренировки со второй ракеткой мира Новаком Джоковичем, который готовится к старту теннисного сезона.

— Учу прыгать Новака! Было приятно с тобой увидеться и потренироваться, мой друг, – написал Роналду.

 

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Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

В сезоне 2019/2020 Криштиану Роналду провел 21 матч за Ювентус во всех соревнованиях. На счету португальца 12 голов и две результативные передачи.

Ранее Роналду показал, как отметил Рождество с Джорджиной и детьми.

Фото: Cristiano Ronaldo

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