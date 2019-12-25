Роналду празднует Рождество на море с семьей и Санта-Клаусом

Криштиану Роналду отмечает Рождество с женой и детьми на море. Присоединился к ним и Санта-Клаус с мешком подарков.
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поздравил всех с Рождеством и показал, как отмечает праздник.
Вместе с семьей звезда футбола отправился на отдых на море.
На пляже к ним с женой и детьми во время семейной фотосессии присоединился Санта-Клаус с мешком подарков.
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– Мы желаем каждому счастливого Рождества, – подписал соответствующее фото Криштиану.
К слову, ранее Роналду выделился на традиционной рождественской вечеринке Ювентуса.
Фото: christiano
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