PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Роналду празднует Рождество на море с семьей и Санта-Клаусом

Криштиану Роналду отмечает Рождество с женой и детьми на море. Присоединился к ним и Санта-Клаус с мешком подарков.

Роналду празднует Рождество на море с семьей и Санта-Клаусом

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поздравил всех с Рождеством и показал, как отмечает праздник.

Вместе с семьей звезда футбола отправился на отдых на море.

На пляже к ним с женой и детьми во время семейной фотосессии присоединился Санта-Клаус с мешком подарков.

Читайте: Роналду только четвертый! The Guardian назвал топ-100 футболистов мира

– Мы желаем каждому счастливого Рождества, – подписал соответствующее фото Криштиану.

К слову, ранее Роналду выделился на традиционной рождественской вечеринке Ювентуса.

Фото: christiano

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Папа Римский в рождественской речи вспомнил Украину
Папа Римский в рождественской речи вспомнил Украину
Счастливого Рождества!
Счастливого Рождества! В США мужчина ограбил банк и разбросал деньги по улице
В Австралии пожарные развезли рождественские подарки пострадавшим от катастрофы детям
В Австралии пожарные развезли рождественские подарки пострадавшим от катастрофы детям
Вертеп, колядки и молитвы. Как празднуют Рождество во Львове
Вертеп, колядки и молитвы. Как празднуют Рождество во Львове
Поздравления с католическим Рождеством
Поздравления с католическим Рождеством
Різдвяний піст
Рождественский пост 2019-2020: календарь питания на каждый день
Какие елки выбирают американцы на Рождество и сколько они стоят
Какие елки выбирают американцы на Рождество и сколько они стоят
Как будет работать Укрпочта на Новый год и Рождество – график
Как будет работать Укрпочта на Новый год и Рождество – график
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка