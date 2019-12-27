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Роналду дав уроки стрибків Джоковичу

Футболіст Ювентуса Криштіану Роналду та тенісист Новак Джокович провели спільне тренування у Дубаї.

Роналду и Джокович

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду продовжує працювати над собою навіть під час різдвяної паузи у Серії А.

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В Instagram португалець виклав відео зі спільного тренування з другою ракеткою світу Новаком Джоковичем, який готується до старту тенісного сезону.

— Вчу стрибати Новака! Було приємно з тобою побачитись та потренуватись, мій друже, – написав Роналду.

 

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Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

У сезоні 2019/2020 Кріштіану Роналду провів 21 матч за Ювентус у всіх змаганнях. На рахунку португальця 12 голів і дві результативні передачі.

Раніше Роналду показав, як відсвяткував Різдво з Джорджиною та дітьми.

Фото: Cristiano Ronaldo

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