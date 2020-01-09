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Факты / Спорт

МОК запретил спортсменам устраивать политические акции во время Олимпиады

Исполком Международного олимпийского комитета одобрил новые правила поведения спортсменов во время Олимпиады, согласно которым атлеты будут наказаны за акции протеста во время официальных церемоний и соревнований.

Олимпийские кольца

Спортсменов, которые будут выражать свои политические взгляды во время официальных церемоний или соревнований на Олимпийских играх, будут наказывать.

По новым правилам, атлетам запрещается также одевать символику политического содержания, демонстрировать политические жесты, вставать на одно колено и нарушать протокол церемоний.

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Также им запрещено высказывать свое несогласие с этими решениями и проводить акции протеста. Кроме политических акций запрещается также пропаганда религиозного и расового содержания.

Однако, свои взгляды участники соревнований могут озвучивать при общении со СМИ или в социальных сетях.

Олимпийские игры 2020 года пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа.

К слову, сайт для взрослых Pornhub отреагировал на решение WADA касательно недопуска российских команд к крупным соревнованиям по итогам допингового скандала.

Источник: Olympic

Фото: Dreamstime

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