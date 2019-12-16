Pornhub предложил России вариант нейтрального флага на Олимпиаду

Сайт для взрослых Pornhub отреагировал на решение WADA касательно недопуска российских команд к крупным соревнованиям по итогам допингового скандала.

Сборную России на 4 года отстранили от участия в крупных международных соревнований, включая Олимпиады и чемпионаты мира. При этом российские спортсмены, которые смогут доказать свою невиновность, получат возможность выступать под нейтральным флагом. В частности это касается Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Сайт для взрослых Pornhub отреагировал на такое решение, предложив свой вариант нейтрального флага для России.

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На официальной странице ресурса в одной из соцсетей опубликовали фото девушки с баннером Pornhub.

— Когда разрешили участвовать под нейтральным флагом, – в шутку подписали снимок.

Напомним, в России есть 21 день, чтобы обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде. Решение WADA по России вступит в силу через 21 день или после рассмотрения апелляции в CAS.