Болельщикам клубов-аутсайдеров НФЛ могут разрешить употребление марихуаны

В Государственную комиссию штата Огайо направили специальную петицию с требованием разрешить употреблять марихуану в медицинских целях.

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На седьмом месте списка петиции, который включает различные болезни и расстройства – есть пункт, по условиям которого, необходимо быть фанатом Кливленд Браунс или Цинциннати Бенгалс.

— Пока поклонникам этих клубов придется следовать привычным механизмам выживания: надеждам, молитвам и мечтам, – подтвердила наличие петиции директор по коммуникациям Государственного медицинского совета Огайо Тесси Поллок.

Решение должны принять 12 февраля 2020.

По итогам сезона 2019 Американской футбольной конференции, Кливленд Браунс занял 13-е место, а Цинциннати Бенгалс – последнее, 16-е.

Напомним, во время прямого эфира велогонки Вуэльта нашли плантацию марихуаны.