PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Болельщикам клубов-аутсайдеров НФЛ могут разрешить употребление марихуаны

В Государственную комиссию штата Огайо направили специальную петицию с требованием разрешить употреблять марихуану в медицинских целях.

Читайте: Супербоул 2020: стало известно, кто выступит в перерыве

На седьмом месте списка петиции, который включает различные болезни и расстройства – есть пункт, по условиям которого, необходимо быть фанатом Кливленд Браунс или Цинциннати Бенгалс.

— Пока поклонникам этих клубов придется следовать привычным механизмам выживания: надеждам, молитвам и мечтам, – подтвердила наличие петиции директор по коммуникациям Государственного медицинского совета Огайо Тесси Поллок.

Решение должны принять 12 февраля 2020.

По итогам сезона 2019 Американской футбольной конференции, Кливленд Браунс занял 13-е место, а Цинциннати Бенгалс – последнее, 16-е.

Напомним, во время прямого эфира велогонки Вуэльта нашли плантацию марихуаны.

Источник: CNN

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка