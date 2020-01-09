PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Фанаты Барселоны попросили Трампа разобраться с “иранским шпионом”

Болельщики каталонской Барселоны атаковали страницы президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook.

Футболисты Барселоны

Поклонники блаугранас уже устали от нестабильности в результатах команды под руководством наставника Эрнесто Вальверде.

Читайте: Подкат под карлика и пьяные вечеринки: Неймар разозлил ПСЖ своими каникулами

На этот раз фанаты Барселоны решили пойти на радикальные меры. Они атаковали страницы в соцсетях президента США Дональда Трампа с призывом разобраться с Вальверде, ведь тот “иранский шпион под прикрытием”.

— Мистер Трамп, сообщаем вам: Эрнесто Вальверде, который работает в Барселоне, – иранский шпион под прикрытием. Примите меры и спасите планету. Спасибо!.

Особенно болельщики активизировались после убийства генерала сил Кудс Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате ракетного обстрела военной базы возле аэропорта Багдада. Позже стало известно, что генерала убили по личному приказу Дональда Трампа.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Дональд Трамп
Атака на базы США: Трамп анонсировал санкции против Ирана
У Ирана никогда не будет ядерного оружия – Трамп
У Ирана никогда не будет ядерного оружия – Трамп
Вашингтон может непропорционально ответить на агрессию Ирана – Трамп
Вашингтон может непропорционально ответить на агрессию Ирана – Трамп
Дональд Трамп
Трамп пригрозил атаковать 52 объекта в Иране
Іран
Не знал даже Конгресс – Bloomberg о подготовке ликвидации Сулеймани
Стадион Челси
В Англии арестовали фанатов за гомофобные и расистские кричалки
Трамп бросил динамит в бочку с порохом: реакция политиков США на убийство Сулеймани
Трамп бросил динамит в бочку с порохом: реакция политиков США на убийство Сулеймани
В США опубликовали полные версии документов относительно задержки помощи Украине
В США опубликовали полные версии документов относительно задержки помощи Украине
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка