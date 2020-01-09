Болельщики каталонской Барселоны атаковали страницы президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook.
Поклонники блаугранас уже устали от нестабильности в результатах команды под руководством наставника Эрнесто Вальверде.
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На этот раз фанаты Барселоны решили пойти на радикальные меры. Они атаковали страницы в соцсетях президента США Дональда Трампа с призывом разобраться с Вальверде, ведь тот “иранский шпион под прикрытием”.
— Мистер Трамп, сообщаем вам: Эрнесто Вальверде, который работает в Барселоне, – иранский шпион под прикрытием. Примите меры и спасите планету. Спасибо!.
Особенно болельщики активизировались после убийства генерала сил Кудс Касема Сулеймани. Он погиб 3 января в результате ракетного обстрела военной базы возле аэропорта Багдада. Позже стало известно, что генерала убили по личному приказу Дональда Трампа.