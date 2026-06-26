Сегодня, 26 июня, в Украине отмечают День крымскотатарского флага, который символизирует единство, борьбу за свободу и право на самоопределение коренного народа Крыма.

В мире эта дата также посвящена Международному дню борьбы против злоупотребления наркотиками, Международному дню в поддержку жертв пыток, Всемирному дню холода, Дню косметолога и Дню рождения зубной щетки.

В церковном календаре 26 июня почитают память преподобного Давида Солунского.

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Факты ICTV собрали все самое важное о праздниках, приходящихся на эту дату, а также об именинниках, приметах, что стоит сделать и чего следует избегать в этот день.

Какой сегодня церковный праздник – 26 июня 2026 года

Православные верующие вспоминают преподобного Давида Солунского – подвижника, который своей аскетической жизнью и непоколебимой верой утвердил уважение к христианским добродетелям.

Давид Солунский принял монашеский постриг в монастыре святых мучеников Феодора и Меркурия, а впоследствии более семи десятилетий провел в Салониках в небольшой хижине под миндальным деревом, постоянно молясь и соблюдая строгую аскезу.

По преданию, он мог держать в руках раскаленный уголь с ладаном, не получая ожогов, чем свидетельствовал силу Божьей благодати. Преподобный упокоился около 540 года, а его мощи и ныне находятся в Салониках, в обители святой Феодоры.

Какой сегодня, 26 июня 2026 года, день в Украине

Ежегодно 26 июня в Украине отмечают День крымскотатарского флага, посвященный синему знамени с золотой тамгой – историческому символу Крымского ханства и национальному знамени крымских татар.

Флаг олицетворяет единство народа, его борьбу за свободу и право на самоопределение. После российской оккупации Крыма в 2014 году он стал также символом сопротивления и солидарности.

В этот день крымскотатарские знамена поднимают по всей Украине и в диаспоре за рубежом, поддерживая тех, кто продолжает отстаивать свои права на полуострове и ждет возвращения Крыма домой.

Кто празднует день ангела 26 июня 2026 года

В этот день именины отмечают мужчины с именами Борис, Николай, Остап, Роман и Филипп. По женскому именослову поздравления с днем ангела принимают Кристины.

Что нельзя делать 26 июня 2026 года

Браниться, ссориться и желать зла другим людям.

Стричь волосы или ногти, радикально менять имидж.

Брать или давать деньги в долг, заключать крупные финансовые сделки.

Начинать новые дела или подписывать важные документы.

Переутомляться физически или умственно, выполнять тяжелую работу.

Употреблять алкоголь, крепкий чай, кофе и тяжелую мясную пищу.

Что можно делать сегодня

День способствует внутреннему спокойствию и планированию. Проведите его в уюте – зажгите свечу или посидите у огня, запишите цели и идеи на ближайший месяц, займитесь легкой уборкой или наведением порядка в доме.

Полезно побыть в одиночестве, помедитировать, вспомнить детство и отпустить устаревшие страхи.

Неспешная прогулка у воды или теплая вечерняя ванна тоже помогут восстановить силы.

Народные приметы на 26 июня 2026 года

Обильная утренняя роса – к ясному и теплому дню.

Дождь в этот день – к щедрому урожаю зерновых.

Радуга вечером – погода скоро изменится.

Много комаров и мошек – впереди продолжительная жара.

Пауки активно плетут паутину – к сухому времени.

Облачно и ветрено весь день – осень будет холодной и дождливой.

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