По итогам прошедших суток на фронте произошло 213 боевых столкновений. Российский враг нанес 67 авиаударов, сбросил 186 управляемых авиабомб. Также он задействовал для нанесения ударов 5445 дронов-камикадзе и осуществил 1990 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 26 июня 2026 года

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 584-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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