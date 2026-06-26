Ночью беспилотники атаковали Тульскую область России. Местные жители сообщали о серии взрывов в городе Новомосковске в районе химического предприятия Азот.

Об этом пишет Telegram-канал Astra.

Атака на завод Азот в Новомосковске

По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, в результате атаки дронов в Щекинском районе был повреждён частный дом, один человек пострадал.

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Также зафиксированы повреждения линии электропередач и одного из промышленных предприятий в Новомосковске.

Миляев заявил, что российские подразделения противовоздушной обороны якобы уничтожили 73 беспилотника ночью.

В то же время аналитики Astra сообщают, что жители Новомосковска слышали значительное количество взрывов. По анализу кадров, которые распространяли очевидцы, дым мог подниматься со стороны завода Азот.

Это уже не первая атака на предприятие. Ранее, 14 июня, на территории завода также произошел пожар после ночной атаки.

Новомосковский Азот является одним из крупнейших производителей аммиака и азотных удобрений в России. Предприятие выпускает минеральные удобрения, химическую продукцию, в частности аммиак, кислоты, метанол, пластмассы и другие материалы.

С 2002 года завод входит в состав российского химического холдинга Еврохим.

Ранее Reuters сообщало, что два предприятия Еврохима — Новомосковский Азот и Невинномысский азотный завод — в 2022–2024 годах поставляли продукцию на завод имени Свердлова в Дзержинске Нижегородской области. Там производят компоненты, которые могут использоваться для изготовления взрывчатых веществ, в частности октогена и гексогена.

Атака на Новомосковскую ГРЭС

Система мониторинга пожаров NASA зафиксировала пожар на Новомосковской ГРЭС после атаки в Тульской области, сообщают аналитики Astra.

Новомосковская ГРЭС является филиалом Новомосковской акционерной компании Азот. Установленная электрическая мощность — 233,7 МВт, тепловая мощность — 302,4 Гкал/ч. Численность сотрудников — 366 человек.

Новомосковская ГРЭС обеспечивает теплом и горячей водой 60 % жилого сектора города и социальные объекты.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 584-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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