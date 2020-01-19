18-летняя украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих одержала победу на Мемориале Демьянюка во Львове.

Спортсменка установила мировой рекорд U20 в помещении с результатом 2,01 метра.

– Прыгала очень клево. 2,01 – мой личный рекорд в помещениях. Следующий старт в Котбусе (29 января). Соревноваться и показывать высокие результаты, – заявила Магучих.

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Также Магучих повторила рекорд Украины в помещении, который в 2008 году на чемпионате мира установила Вита Паламарь. Лучшее достижение Магучих на открытом воздухе – 2.04.

Напомним, 18-летняя украинка Ярослава Магучих стала серебренной призеркой Чемпионата мира по легкой атлетике в Дохе.

Источник: World athletics

Фото: rosya_dp