18-річна українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх здобула перемогу на Меморіалі Дем’янюка у Львові.

Спортсменка встановила світовий рекорд U20 у приміщенні з результатом 2,01 метра.

– Стрибалося дуже кльово. 2,01 — мій особистий рекорд у приміщеннях. Наступний старт у Коттбусі (29 січня). Змагатимемося і показуватимемо високі результати, — заявила Магучіх.

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Також Магучіх повторила рекорд України в приміщенні, який у 2008 році на чемпіонаті світу встановила Віта Паламар. Краще досягнення Магучіх на відкритому повітрі – 2.04.

Нагадаємо, 18-річна українка Ярослава Магучіх стала срібною призеркою Чемпіонату світу з легкої атлетики у Досі. На

Джерело: World athletics

Фото: rosya_dp