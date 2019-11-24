Украинка Ярослава Магучих признана лучшей молодой легкоатлеткой мира 2019 года

Украинская рекордсменка мира по прыжкам в высоту среди юниоров Ярослава Магучих признана лучшей молодой легкоатлеткой мира 2019 года. Так решили эксперты Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Награждение проходило в Монако. Претендентами на звание Восходящая звезда были спортсмены из США, Ямайки и Эквадора.

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Награду Ярославе вручил вице-президент Всемирной легкой атлетики Сергей Бубка. 18-летняя спортсменка стала самой молодой прыгуньей в истории, покорившей высоту 2 метра.

Девушка поблагодарила за поддержку и заверила, что награда станет мотивацией для ее новых побед.

Напомним, украинский борец Семен Новиков защитил титул чемпиона мира.

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