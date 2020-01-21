Ястремская с разгромной победы стартовала на Australian Open

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская стартовала на втором для себя Australian Open с победы.

В матче первого круга украинка без проблем разобралась с победительницей квалификации Кайей Юван из Словении – 6:1, 6:1.

Матч длился 56 минут. Ястремская в первом сете взяла две подачи соперницы, а в третьем сделала три брейка, не отдав Юван ни одной своей подачи.

Читайте: Украинка Ястремская вышла в финал теннисного турнира WTA

За игру теннисистка ни разу не подала на вылет, не допустила ни одной двойной ошибки при двух у соперницы, допустила 18 невынужденных ошибок при 32 у соперницы, а также реализовала пять из шести брейк-пойнтов.

У Кайи Юван не было за матч ни одного брейк-пойнта.

К слову, на главной арене теннисного турнира серии Grand Slam – Australian Open, Rod Laver Arena, открылись два гендерно-нейтральных туалеты.