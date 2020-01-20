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Факты / Спорт

На Australian Open открыли гендерно-нейтральные туалеты

На главной арене теннисного турнира серии Grand Slam – Australian Open, Rod Laver Arena, открылись два гендерно-нейтральных туалеты.

Перед туалетами висит табличка: Туалеты для всех гендеров. Пожалуйста, пользуйтесь туалетами, в которых вам наиболее комфортно. Этими могут пользоваться все, независимо от гендерной идентичности.

Кроме туалетов с нововведениями, на арене функционируют привычные мужские и женские туалеты.

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20 января стартовали матчи первого круга Australian Open, однако некоторые организаторы вынуждены были прервать из-за дождя. Турнир в Мельбурне продлится до 1 февраля 2020 года.

В этом году призовой фонд Australian Open 2020 составляет $43 млн.

Ранее Факты ICTV писали, что французский теннисист Гаэль Монфис не будет сниматься с Australian Open 2020 несмотря на то, что получил травму во время игры в видеоигру.

Источник: The Age

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