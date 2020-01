Изменял с любовницей на трибунах: операторы поймали фаната на горячем

В субботу в Эквадоре состоялась товарищеская игра местных команд Барселоны и Дельфина. Перед матчем операторы выловили на трибунах мужчину и женщину, которые обнимались и целовались.

Как только болельщик увидел, что на них направлена ​​камера, он убрал свою руку с плеча девушки и сделал невозмутимое выражение лица, уткнувшись в свой смартфон.

Видео мгновенно стало вирусным в социальных сетях и собрало миллионы просмотров. Реакция мужчины изрядно насмешила пользователей сети.

Plot twist this Barcelona fan is camera shy and doesn’t like getting attention especially when he’s being romantic pic.twitter.com/Nt1tV6MhDR

— Kwaanek Sports. (@Kwaaneksports) January 19, 2020