Изменял с любовницей на трибунах: операторы поймали фаната на горячем

В субботу в Эквадоре состоялась товарищеская игра местных команд Барселоны и Дельфина. Перед матчем операторы выловили на трибунах мужчину и женщину, которые обнимались и целовались.

Как только болельщик увидел, что на них направлена ​​камера, он убрал свою руку с плеча девушки и сделал невозмутимое выражение лица, уткнувшись в свой смартфон.

Видео мгновенно стало вирусным в социальных сетях и собрало миллионы просмотров. Реакция мужчины изрядно насмешила пользователей сети.

— Целуешь на футбольном матче подружку, которая сидит у тебя, и вдруг понимаешь, что браку пришел конец, – иронизировали пользователи.

Plot twist this Barcelona fan is camera shy and doesn’t like getting attention especially when he’s being romantic pic.twitter.com/Nt1tV6MhDR — Kwaanek Sports. (@Kwaaneksports) January 19, 2020

Большинство пользователей решили, что мужчина что-то скрывает и ведет двойную игру.

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Вскоре болельщик по имени Дэйви Андраде, который стал фигурантом видео, разместил в соцсетях пост, где просит прощения у своей любимой, которой изменил.

— Я хочу проживать эти моменты рядом с тобой. Я прошу у тебя прощения и хочу сделать это публично. Возможно, так ты сможешь простить меня. Я хочу вернуть тебя назад, – обратился Андраде к любимой.

Ранее Факты ICTV рассказывали, какой была реакция комментатора баскетбольного матча на горячую фанатку без бюстгальтера.

Источник: Deyvi Andrade Urgiles