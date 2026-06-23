Мы готовы: в Кремле заговорили о возобновлении переговоров с Украиной
- В Кремле заявили о готовности вернуться к переговорам по Украине.
- Сергей Лавров сказал о возможности возобновления диалога «с той же точки».
- Москва также подтвердила открытость к контактам с ЕС.
Россия заявила о готовности возобновить переговоры по завершению войны против Украины и одновременно подтвердила открытость к диалогу с Европейским Союзом.
Об этом заявили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщают росСМИ.
Кремль о переговорах с Украиной
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова вернуться к переговорам по Украине в любой момент.
По его словам, Москва готова продолжить диалог с того этапа, на котором он был приостановлен.
— Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились, — заявил Лавров во время выступления на XII посольском круглом столе Дипломатической академии МИД РФ.
Дополнительных деталей относительно возможного времени, формата или условий нового раунда переговоров в Москве не озвучили.
Ранее российская сторона неоднократно заявляла о готовности к диалогу, в то же время продолжала выдвигать собственные условия для переговорного процесса.
Заявления Кремля о диалоге с ЕС
Отдельно помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия готова возобновить контакты с Европейским Союзом.
Выступая на форуме Примаковские чтения, он утверждал, что со стороны ЕС якобы уже были отдельные сигналы о возможном возобновлении контактов.
На уточняющий вопрос журналистов о готовности Москвы к переговорам с Брюсселем Ушаков ответил утвердительно.
Других подробностей относительно уровня возможных контактов или конкретных переговорных площадок он не привел.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс с Россией может быть восстановлен, однако формат будущих контактов еще обсуждается.
По словам главы государства, одним из возможных вариантов остается формат с участием европейских партнеров и США.
Президент также отметил, что Украина готова к двустороннему переговорному процессу, однако международные партнеры должны оставаться его частью.