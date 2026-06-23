Россия заявила о готовности возобновить переговоры по завершению войны против Украины и одновременно подтвердила открытость к диалогу с Европейским Союзом.

Об этом заявили глава МИД РФ Сергей Лавров и помощник российского диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков, сообщают росСМИ.

Кремль о переговорах с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия якобы готова вернуться к переговорам по Украине в любой момент.

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По его словам, Москва готова продолжить диалог с того этапа, на котором он был приостановлен.

— Мы готовы их возобновить в любое время на той точке, на которой они остановились, — заявил Лавров во время выступления на XII посольском круглом столе Дипломатической академии МИД РФ.

Дополнительных деталей относительно возможного времени, формата или условий нового раунда переговоров в Москве не озвучили.

Ранее российская сторона неоднократно заявляла о готовности к диалогу, в то же время продолжала выдвигать собственные условия для переговорного процесса.

Заявления Кремля о диалоге с ЕС

Отдельно помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что Россия готова возобновить контакты с Европейским Союзом.

Выступая на форуме Примаковские чтения, он утверждал, что со стороны ЕС якобы уже были отдельные сигналы о возможном возобновлении контактов.

На уточняющий вопрос журналистов о готовности Москвы к переговорам с Брюсселем Ушаков ответил утвердительно.

Других подробностей относительно уровня возможных контактов или конкретных переговорных площадок он не привел.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговорный процесс с Россией может быть восстановлен, однако формат будущих контактов еще обсуждается.

По словам главы государства, одним из возможных вариантов остается формат с участием европейских партнеров и США.

Президент также отметил, что Украина готова к двустороннему переговорному процессу, однако международные партнеры должны оставаться его частью.

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