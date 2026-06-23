Вместо Зеленского: Свириденко посетит конференцию по восстановлению Украины в Гданьске
- Премьер-министр Юлия Свириденко возглавила украинскую делегацию на URC-2026 в Гданьске.
- В состав делегации войдут представители бизнеса, государственных компаний, громад, правительства и парламента.
- Украина ожидает подписания ряда важных соглашений с международными партнерами, в частности по укреплению энергетики и экономическому сотрудничеству.
Украина рассчитывает на усиление ряда важных соглашений с международными партнерами, в частности касающихся укрепления энергетики, в рамках URC-2026 (Конференции по вопросам восстановления Украины) в Гданьске.
URC-2026 в Гданьске: Украина ожидает новых соглашений
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в Telegram, что возглавит украинскую делегацию на URC-2026 в Гданьске.
В состав украинской команды на конференции войдут представители украинского бизнеса, руководители государственных компаний, представители наших общин со всей страны и, конечно, чиновники и парламентарии.
– Много мероприятий разного уровня, которые должны усилить и Украину, и Польшу, и всех наших партнеров и Европу, – добавила она.
По ее словам, перед украинской командой стоит четкая задача – достичь конкретных договоренностей, которые сработают на обороноспособность и устойчивость нашего государства и расширят экономическое сотрудничество с партнерами.
— Ожидаем подписания ряда важных соглашений с международными партнерами, в частности по укреплению нашей энергетики. Украина настроена на конструктивное и взаимовыгодное партнерство в интересах общей европейской безопасности, экономического развития и долгосрочного процветания, – сообщила премьер-министр.
Украина уважает своих партнеров и именно на принципе взаимного уважения строит сотрудничество, подчеркнула Свириденко.
Конференция по вопросам восстановления Украины состоится в городе Гданьск 25-26 июня при совместной организации Польши и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский должен был участвовать в URC-2026 в Гданьске, но из-за напряженности отношений с главой Польши Каролем Навроцким его участие под вопросом.