Украина рассчитывает на усиление ряда важных соглашений с международными партнерами, в частности касающихся укрепления энергетики, в рамках URC-2026 (Конференции по вопросам восстановления Украины) в Гданьске.

URC-2026 в Гданьске: Украина ожидает новых соглашений

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила в Telegram, что возглавит украинскую делегацию на URC-2026 в Гданьске.

В состав украинской команды на конференции войдут представители украинского бизнеса, руководители государственных компаний, представители наших общин со всей страны и, конечно, чиновники и парламентарии.

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– Много мероприятий разного уровня, которые должны усилить и Украину, и Польшу, и всех наших партнеров и Европу, – добавила она.

По ее словам, перед украинской командой стоит четкая задача – достичь конкретных договоренностей, которые сработают на обороноспособность и устойчивость нашего государства и расширят экономическое сотрудничество с партнерами.

— Ожидаем подписания ряда важных соглашений с международными партнерами, в частности по укреплению нашей энергетики. Украина настроена на конструктивное и взаимовыгодное партнерство в интересах общей европейской безопасности, экономического развития и долгосрочного процветания, – сообщила премьер-министр.

Украина уважает своих партнеров и именно на принципе взаимного уважения строит сотрудничество, подчеркнула Свириденко.

Конференция по вопросам восстановления Украины состоится в городе Гданьск 25-26 июня при совместной организации Польши и Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский должен был участвовать в URC-2026 в Гданьске, но из-за напряженности отношений с главой Польши Каролем Навроцким его участие под вопросом.

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