Во время матча Кубка мира по баскетболу между Бразилией и США операторы выловили горячую бразильянку на трибунах.

Читайте: Знаменитая фанатка сборной Парагвая вернулась на трибуны и зажигает на Копа Америка

Блондинка поднялась со своего места на трибуне и вдохновенно потрясла грудью. Девушка не надела бюстгальтер, поэтому это зрелище получилось еще более волнующим, так что комментатор FOX Эндрю Гейз потерял дар речи.

The announcer couldn’t believe what he was seeing & completely lost his train of thought…I mean, do you blame him???pic.twitter.com/RR5E7uBoGi

— BLACK ADAM SCHEFTER (@B1ackSchefter) September 9, 2019