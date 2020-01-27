Мир скорбит из-за гибели легенды НБА Коби Брайанта и его дочери Джианны. Многие известные спортсмены, звезды шоу-бизнеса и политики уже выразили свои соболезнования.
– Нет слов, чтобы выразить боль, которую я переживаю сейчас в связи с этим трагическим и печальным моментом потери моего друга, моего брата, моего партнера в победных чемпионатах, моего чувака и моего братана, – написал четырехкратный чемпион НБА Шакил О’Нил.
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– Коби был легендой на площадке и только начинал в том, что было не менее значимым вторым актом. Потеря Джианны является еще более душераздирающим известием для нас как родителей. Мишель и я посылаем любовь и молитвы Ванессе (супруге Брайанта. – Ред.) и всей семье Брайанта в этот день, – написал 44-ый президент США Барак Обама.
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– Я в шоке от трагических новостей о смерти Коби Брайанта и Джианны. Словами не могут описать боль, которую я чувствую. Я любил его – он был мне, как маленький брат. Мы часто беседовали, и я буду очень скучать по этим разговорам, – написал легенда НБА Майкл Джордан.
– Коби Брайант, хотя он и был одним из величайших баскетболистов во всей истории, только начинал жить. Он очень любил свою семью и стремился в будущее. Гибель его прекрасной дочери Джианны делает этот момент еще более ужасным. Мелания и я шлем наши глубокие соболезнования Ванессе и прекрасной семье Брайанта. Да пребудет с ним Бог! – отреагировал на смерть спортсмена президент США Дональд Трамп.
– У меня нет слов… Вся моя любовь к семье и друзьям Коби. Было приятно встретиться с вами и провести время вместе. Вы были гением, – написал футболист Барселоны Лионель Месси.
Также свои соболезнования выразили актрисы Джулия Робертс, Джессика Альба, Энн Хэтэуэй, певец Джастин Бибер, рэпер 50 Cent, модель Наоми Кэмпбелл и другие.
Нападающий французского ПСЖ Неймар посвятил Брайанту один из голов в ворота французского Лилля.
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Как сообщалось, Коби Брайант погиб в аварии вертолета в Калифорнии в воскресенье, 26 января. На борту была также его 13-летняя дочь Джианна.