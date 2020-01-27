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Факти / Спорт

Геній тільки починав жити: світ сумує про загибель Кобі Брайанта

Світ сумує через загибель легенди НБА Кобі Брайанта і його дочки Джіанни. Багато відомих спортсменів, зірок шоу-бізнесу і політиків вже висловили свої співчуття.

– Немає слів, щоб висловити біль, яку я переживаю зараз у зв’язку з цим трагічним і сумним моментом втрати мого друга, мого брата, мого партнера у переможних чемпіонатах, мого чувака і мого братана, – написав чотирикратний чемпіон НБА Шакіл О’Ніл.

 

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– Кобі був легендою на майданчику і тільки починав у тому, що було не менш значущим другим актом. Втрата Джіанни є ще більш несамовитою звісткою нам як батькам. Мішель і я посилаємо любов і молитви Ванессі (дружині Брайанта. – Ред) та всій сім’ї Брайанта в цей день, – написав 44-й президент США Барак Обама.

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– Я у шоці від трагічних новин про смерть Кобі Брайанта та Джіанни. Словами не можуть описати біль, яку я відчуваю. Я любив його – він був мені, як маленький брат. Ми часто розмовляли, і я буду дуже сумувати за цими розмовами, – написав легенда НБА Майкл Джордан.

– Кобі Брайант, хоча він і був одним із найбільших баскетболістів у всій історії, тільки починав жити. Він дуже любив свою сім’ю і прагнув у майбутнє. Загибель його прекрасної дочки Джіанни робить цей момент ще більш жахливим. Меланія і я шлемо наші глибокі співчуття Ванессі та чудовій сім’ї Брайанта. Хай буде з ним Бог! – відреагував на смерть спортсмена президент США Дональд Трамп.

– У мене немає слів… Уся моя любов до сім’ї та друзів Кобі. Було приємно зустрітися з вами і провести час разом. Ви були генієм, – написав футболіст Барселони Ліонель Мессі.

Також свої співчуття висловили акторки Джулія Робертс, Джессіка Альба, Енн Гетевей, співак Джастін Бібер, репер 50 Cent, модель Наомі Кемпбелл та інші.

Нападник французького ПСЖ Неймар присвятив Брайанту один із голів у ворота французького Лілля.

 

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Фото: Dreamstime

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