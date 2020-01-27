PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

Определились участники 1/4 финала Australian Open 2020

На Australian Open 2020 сыграли все матчи 1/8 финала турнира, по итогам которых определились нынешние четвертьфиналисты у женщин и мужчин.

На этой стадии соревнований состоятся следующие матчи:

Мужчины:

  • Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия)
  • Александр Зверев (Германия) – Станислас Вавринка (Швейцария)
  • Теннис Сандгрен (США) – Роджер Федерер (Швейцария)
  • Милош Раонич (Канада) – Новак Джокович (Сербия)

Женщины:

  • Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия)
  • София Кенин (США) – Унс Жабер (Тунис)
  • Аннетт Контавейт (Эстония) – Симона Халеп (Румыния)
  • Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия)

Смотрите: Надаль попал девочке в лицо мячом, а потом поцеловал

Матчи 1/4 финала Australian Open 2020 состоятся завтра, 28 января. Открытый чемпионат Австралии продлится до 2 февраля.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина зачехлила ракетку на стадии третьего круга турнира, уступив испанской теннисистке Гарбиньи Мугурусе.

Фото: Dreamstime

Теги: , , , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка