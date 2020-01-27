Определились участники 1/4 финала Australian Open 2020

На Australian Open 2020 сыграли все матчи 1/8 финала турнира, по итогам которых определились нынешние четвертьфиналисты у женщин и мужчин.

На этой стадии соревнований состоятся следующие матчи:

Мужчины:

Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия)

Александр Зверев (Германия) – Станислас Вавринка (Швейцария)

Теннис Сандгрен (США) – Роджер Федерер (Швейцария)

Милош Раонич (Канада) – Новак Джокович (Сербия)

Женщины:

Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия)

София Кенин (США) – Унс Жабер (Тунис)

Аннетт Контавейт (Эстония) – Симона Халеп (Румыния)

Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия)

Смотрите: Надаль попал девочке в лицо мячом, а потом поцеловал

Матчи 1/4 финала Australian Open 2020 состоятся завтра, 28 января. Открытый чемпионат Австралии продлится до 2 февраля.

Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина зачехлила ракетку на стадии третьего круга турнира, уступив испанской теннисистке Гарбиньи Мугурусе.