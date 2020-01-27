Определились участники 1/4 финала Australian Open 2020

На Australian Open 2020 сыграли все матчи 1/8 финала турнира, по итогам которых определились нынешние четвертьфиналисты у женщин и мужчин.
На этой стадии соревнований состоятся следующие матчи:
Мужчины:
- Рафаэль Надаль (Испания) – Доминик Тим (Австрия)
- Александр Зверев (Германия) – Станислас Вавринка (Швейцария)
- Теннис Сандгрен (США) – Роджер Федерер (Швейцария)
- Милош Раонич (Канада) – Новак Джокович (Сербия)
Женщины:
- Эшли Барти (Австралия) – Петра Квитова (Чехия)
- София Кенин (США) – Унс Жабер (Тунис)
- Аннетт Контавейт (Эстония) – Симона Халеп (Румыния)
- Гарбинье Мугуруса (Испания) – Анастасия Павлюченкова (Россия)
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Матчи 1/4 финала Australian Open 2020 состоятся завтра, 28 января. Открытый чемпионат Австралии продлится до 2 февраля.
Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина зачехлила ракетку на стадии третьего круга турнира, уступив испанской теннисистке Гарбиньи Мугурусе.