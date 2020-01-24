Первая ракетка мира Рафаэль Надаль во время матча против Федерико Дельбониса на Australian Open стал участником неприятного эпизода.

Во время третьей партии Надаль неудачно принял подачу и направил мяч в голову болгерл, которая стояла у вышки. Испанец не на шутку испугался, но все обошлось. Рафаэль подошел к девочке, спросил, как она себя чувствует, извинился и поцеловал. А после матча подарил ей свою бандану.

Читайте: Свитолина — Мугуруса: прогноз букмекеров на матч Australian Open

После матча Надаль решил еще раз навестить девочку.

— У меня появилась возможность встретиться с ней и ее семьей сегодня. Очень рад, что она чувствует себя хорошо после страшного момента, который у меня был на теннисном корте. Аннита – храбрая девочка, – написал Надаль.

Сама игра завершилась победой Надаля в трех партиях – 6:3, 7:6 (7:4), 6:1. В следующем круге он сыграет со своим соотечественником Пабло Карреньо-Буста.

Напомним, Элина Свитолина во втором круге в двух сетах одолела американку Лорен Дэвис.