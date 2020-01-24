Первая ракетка мира Рафаэль Надаль во время матча против Федерико Дельбониса на Australian Open стал участником неприятного эпизода.
Во время третьей партии Надаль неудачно принял подачу и направил мяч в голову болгерл, которая стояла у вышки. Испанец не на шутку испугался, но все обошлось. Рафаэль подошел к девочке, спросил, как она себя чувствует, извинился и поцеловал. А после матча подарил ей свою бандану.
ballkid moment, narrated by @RafaelNadal
#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/tElLurAnQ1
— #AusOpen (@AustralianOpen) January 23, 2020
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После матча Надаль решил еще раз навестить девочку.
— У меня появилась возможность встретиться с ней и ее семьей сегодня. Очень рад, что она чувствует себя хорошо после страшного момента, который у меня был на теннисном корте. Аннита – храбрая девочка, – написал Надаль.
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Very happy to see that Anita is doing well I also had the chance to meet her, her brother Mark and parents. Thank you
Сама игра завершилась победой Надаля в трех партиях – 6:3, 7:6 (7:4), 6:1. В следующем круге он сыграет со своим соотечественником Пабло Карреньо-Буста.
Напомним, Элина Свитолина во втором круге в двух сетах одолела американку Лорен Дэвис.