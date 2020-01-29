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Факты / Спорт

Он должен умереть! Фанаты МЮ напали на дом вице-президента клуба

Полиция графства Чешир расследует нападение во вторник вечером на дом Эда Вудворда, который является исполнительным вице-президентом Манчестер Юнайтед.

Правоохранители отметили, что в результате нападения никто не пострадал – в доме никого не было.

В сети появились кадры атаки – на них болельщики бросают в поместье Вудворда файеры и дымовые шашки. В подписи к видео сказано: Эд Вудворд должен умереть.

По данным британских СМИ, в атаке на дом вице-президента красных дьяволов участвовали 20-30 человек.

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Кроме использования файеров и шашек, фанаты забрызгали ворота Вудворда красной краской.

В МЮ отреагировали на событие, выпустив следующее заявление:

— Сегодня футбольный клуб Манчестер Юнайтед узнал об инциденте возле дома одного из наших сотрудников. Мы знаем, что футбольный мир объединится с нами. Мы сотрудничаем с полицией Манчестера, чтобы установить личности виновников этой необоснованной атаки.

1 февраля фанаты МЮ планируют акцию протеста против семьи Глейзеров и Вудворда на матчи 25-го тура АПЛ против Вулверхэмптон.

Ранее Факты ICTV писали, что в Англии арестовали фанатов за гомофобные и расистские кричалки.

Источник: The Guardian

Фото: Dreamstime

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