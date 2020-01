Полиция графства Чешир расследует нападение во вторник вечером на дом Эда Вудворда, который является исполнительным вице-президентом Манчестер Юнайтед.

Правоохранители отметили, что в результате нападения никто не пострадал – в доме никого не было.

В сети появились кадры атаки – на них болельщики бросают в поместье Вудворда файеры и дымовые шашки. В подписи к видео сказано: Эд Вудворд должен умереть.

“Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees… Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this.”pic.twitter.com/bexuq6cfhu

