Полиция графства Чешир расследует нападение во вторник вечером на дом Эда Вудворда, который является исполнительным вице-президентом Манчестер Юнайтед.

Правоохранители отметили, что в результате нападения никто не пострадал – в доме никого не было.

В сети появились кадры атаки – на них болельщики бросают в поместье Вудворда файеры и дымовые шашки. В подписи к видео сказано: Эд Вудворд должен умереть.

“Manchester United Football Club have tonight been made aware of the incident outside the home of one of our employees… Fans expressing opinion is one thing, criminal damage and intent to endanger life is another. There is simply no excuse for this.”pic.twitter.com/bexuq6cfhu — Goal (@goal) January 28, 2020

По данным британских СМИ, в атаке на дом вице-президента красных дьяволов участвовали 20-30 человек.

Читайте: Файеры, полиция и летающие стулья: в Валенсии фанаты устроили ад

Кроме использования файеров и шашек, фанаты забрызгали ворота Вудворда красной краской.

В МЮ отреагировали на событие, выпустив следующее заявление:

— Сегодня футбольный клуб Манчестер Юнайтед узнал об инциденте возле дома одного из наших сотрудников. Мы знаем, что футбольный мир объединится с нами. Мы сотрудничаем с полицией Манчестера, чтобы установить личности виновников этой необоснованной атаки.

1 февраля фанаты МЮ планируют акцию протеста против семьи Глейзеров и Вудворда на матчи 25-го тура АПЛ против Вулверхэмптон.

Ранее Факты ICTV писали, что в Англии арестовали фанатов за гомофобные и расистские кричалки.