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Келлог выразил восхищение производством дронов в Украине: Невероятные инновации

Невероятные инновации: Келлог о производстве дронов в Украине
Фото: Getty Images

Спецпредставитель президента США Кит Келлог, который с понедельника находится с визитом в Украине, после посещения оборонных предприятий выразил свое восхищение производством дронов.

Своими впечатлениями американский чиновник поделился в сети Х.

Келлог о производстве дронов в Украине

— Увидел собственными глазами, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства. Невероятные инновации, особенно в сфере дронов. В этом новом типе войны они лидируют, — отметил Келлог.

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По его словам, скорость технологического развития и способность производства поражают.

— Наша оборонно-промышленная база должна обратить на это внимание и адаптироваться, — считает Келлог.

На днях в Агентстве оборонных закупок заявили, что Украина заключила контракты на десятки тысяч дронов-перехватчиков для борьбы с вражескими Шахедами. Общая ожидаемая сумма — более 3,3 млрд грн.

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БезпілотникиВойна в УкраинеДрониКіт КеллогСША-Украина
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