Келлог выразил восхищение производством дронов в Украине: Невероятные инновации

Спецпредставитель президента США Кит Келлог, который с понедельника находится с визитом в Украине, после посещения оборонных предприятий выразил свое восхищение производством дронов.

Своими впечатлениями американский чиновник поделился в сети Х.

— Увидел собственными глазами, как создаются и разрабатываются дроны украинского производства. Невероятные инновации, особенно в сфере дронов. В этом новом типе войны они лидируют, — отметил Келлог.

По его словам, скорость технологического развития и способность производства поражают.

— Наша оборонно-промышленная база должна обратить на это внимание и адаптироваться, — считает Келлог.

Toured some of Ukraine’s defense base with @AKamyshin, @H_Smetanin, and @NePrytuliatysa. I saw firsthand how Ukrainian-made drones are being built and developed. Incredible innovation, especially with drones. In this new age/type of war, they lead. Their speed of innovation and… pic.twitter.com/KvZclKee5u

