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Факты / Спорт

Трамп поздравил с победой в Супербоуле не тот штат

Канзас-Сити Чифс впервые за 50 лет стали победителями финального матча НФЛ – Супербоула.

Президент США Дональд Трамп в Twitter решил поздравить команду, но ошибся со штатом, который представляет Чифс.

—  Поздравляю Канзас-Сити Чифс с хорошей игрой и с фантастическим камбэком под колоссальным давлением. Вы представляли штат Канзас и, по сути, США. Наша страна вами гордится, – написал Трамп в Twitter.

Стоит отметить, что Канзас-Сити Чифс представляет город Канзас-Сити из штата Миссури, а не Канзас-Сити штата Канзас.

Смотрите: Танцы на пилоне и латина: выступление Шакиры и Дженнифер Лопес на Супербоуле 2020

Трамп достаточно быстро удалил твит с ошибкой и написал новый, но пользователи успели заскринить ляп президента США.

В частности бывший сенатор-демократ от штата Миссури Клэр Меккэскил обозвал Трампа идиотом.

Большинство пользователей соцсети заметили, что Трамп вовсе не интересуется американским футболом.

— Дональд Трамп, президент США, не знал, что Канзас-Сити Чифс с Миссури. Это означает, что он на самом деле не смотрит футбол и только притворяется, что ему есть дело до Супербоул.

К слову, выступление Шакиры на Супербоуле 2020 стало мемом.

Фото: Dreamstime

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