Канзас-Сити Чифс впервые за 50 лет стали победителями финального матча НФЛ – Супербоула.

Президент США Дональд Трамп в Twitter решил поздравить команду, но ошибся со штатом, который представляет Чифс.

Стоит отметить, что Канзас-Сити Чифс представляет город Канзас-Сити из штата Миссури, а не Канзас-Сити штата Канзас.

Трамп достаточно быстро удалил твит с ошибкой и написал новый, но пользователи успели заскринить ляп президента США.

В частности бывший сенатор-демократ от штата Миссури Клэр Меккэскил обозвал Трампа идиотом.

Большинство пользователей соцсети заметили, что Трамп вовсе не интересуется американским футболом.

— Дональд Трамп, президент США, не знал, что Канзас-Сити Чифс с Миссури. Это означает, что он на самом деле не смотрит футбол и только притворяется, что ему есть дело до Супербоул.

