Выступление Шакиры и Дженнифер Лопес в финальном матче НФЛ – Супербоуле 2020 стал одним из лучших за всю историю шоу.

Пользователи соцсетей восторженно репостили выступление поп-див, но больше всего во время шоу запомнился остроумный момент с участием колумбийской певицы. Во время выступления Шакира развернулась к камерам и начала шевелить языком. Таким образом, певица показала всю энергию и силу, которую испытывала во время шоу.

Читайте: Танцы на пилоне и латина: выступление Шакиры и Дженнифер Лопес на Супербоуле 2020

Однако пользователям Twitter этот момент показался очень забавным и они превратили его в многочисленные мемы.

— Что видит микроволновка, пока я жду, когда разогреется пища, – пошутил один пользователей, прикрепив отрывок шоу Супербоула 2020.

— Шакира в перерыве шоу Супербоул.

NFL: Шакира, не делай так языком

Шакира:

— Шакира, когда показала язык на камеру.

— Шакира, когда показала язык на камеру.

— Кто сделал это лучше: Шакира или Глен Дэвис?

— Кто сделал это лучше: Шакира или Глен Дэвис?

— Шакира училась в лучших.

Напомним, Канзас-Сити Чифс впервые за 50 лет выиграли Супербоул, обыграв Сан-Франциско Форти Найнерс.