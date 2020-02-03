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Трамп привітав з перемогою у Супербоулі не той штат

Канзас-Сіті Чіфс вперше за 50 років стали переможцями фінального матчу НФЛ – Супербоула.

Президент США Дональд Трамп у Twitter вирішив привітати команду, але помилився зі штатом, який представляє Чіфс.

— Вітаю Канзас-Сіті Чіфс з хорошою грою і з фантастичним камбеком під колосальним тиском. Ви представляли штат Канзас і, по суті, США. Наша країна вами пишається, – написав Трамп в Twitter.

Варто відзначити, що Канзас-Сіті Чіфс представляє місто Канзас-Сіті зі штату Міссурі, а не Канзас-Сіті штату Канзас.

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Трамп досить швидко видалив твіт з помилкою і написав новий, але користувачі встигли заскрінити ляп президента США.

Зокрема колишній сенатор-демократ від штату Міссурі Клер Меккескіл обізвав Трампа ідіотом.

А більшість користувачів соцмережі зауважили, що Трамп зовсім не цікавиться американським футболом.

— Дональд Трамп, президент США, не знав, що Канзас-Сіті Чіфс з Міссурі. Це означає, що він насправді не дивиться футбол і тільки прикидається, що йому є діло до Супербоула.

До речі, виступ Шакіри на Супербоулі 2020 став мемом.

Фото: Dreamstime

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