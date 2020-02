Канзас-Сіті Чіфс вперше за 50 років стали переможцями фінального матчу НФЛ – Супербоула.

Президент США Дональд Трамп у Twitter вирішив привітати команду, але помилився зі штатом, який представляє Чіфс.

Варто відзначити, що Канзас-Сіті Чіфс представляє місто Канзас-Сіті зі штату Міссурі, а не Канзас-Сіті штату Канзас.

Трамп досить швидко видалив твіт з помилкою і написав новий, але користувачі встигли заскрінити ляп президента США.

Зокрема колишній сенатор-демократ від штату Міссурі Клер Меккескіл обізвав Трампа ідіотом.

А більшість користувачів соцмережі зауважили, що Трамп зовсім не цікавиться американським футболом.

— Дональд Трамп, президент США, не знав, що Канзас-Сіті Чіфс з Міссурі. Це означає, що він насправді не дивиться футбол і тільки прикидається, що йому є діло до Супербоула.

Donald Trump, as President of the United States, didn’t know that the Kansas City Chiefs were from Missouri and actually thought they were from “the Great State of Kansas.” That means he doesn’t really watch football and just pretends to care about the Super Bowl. pic.twitter.com/ATunoqVhYM

— Eugene Gu, MD (@eugenegu) February 3, 2020