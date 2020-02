Матч между Фигейренсе и Аваи в бразильской Лиге Катариненсе прервали из-за массовых беспорядков на 21 минуту.

Все началось с поступка хавбека Аваи Бруно Силва, который шел на замену и спровоцировал фанатов соперников жестом, показав матча. Фанаты устроили беспорядки на трибунах, в которые вмешались правоохранители.

Несмотря на это, два фаната Фигейренсе прорвались на поле и побежали к скамейке запасных Аваи. Один из них повалил на землю футболист со скамейки запасных, а затем Бруно Силва подошел к мужчине и со всей силы ударил его ногой по голове.

Полицейские вывели болельщика с поля, о состоянии его здоровья не сообщается.

WHAT ON EARTH! A Figueirense fan rushed to the Avai bench near the end of the game.

While a substitute player tackled him to the ground, Bruno Silva comes out of nowhere and kicks the fan in the head! pic.twitter.com/XRCACGAwfR

— Nitwik Football (@NitwikFootball) February 3, 2020