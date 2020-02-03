PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт

В Бразилии футболист ударил ногой по голове лежащего фаната

Матч между Фигейренсе и Аваи в бразильской Лиге Катариненсе прервали из-за массовых беспорядков на 21 минуту.

Все началось с поступка хавбека Аваи Бруно Силва, который шел на замену и спровоцировал фанатов соперников жестом, показав матча. Фанаты устроили беспорядки на трибунах, в которые вмешались правоохранители.

Несмотря на это, два фаната Фигейренсе прорвались на поле и побежали к скамейке запасных Аваи. Один из них повалил на землю футболист со скамейки запасных, а затем Бруно Силва подошел к мужчине и со всей силы ударил его ногой по голове.

Читайте: Австралийский крикетист снялся с Кубка мира из-за нападения обезьяны

Полицейские вывели болельщика с поля, о состоянии его здоровья не сообщается.

После того, как полиция нейтрализовала беспорядки, матч продолжили. Сама игра завершилась победой Аваи со счетом 2:0.

Напомним, в заключительном туре бразильской Серии А полиция применила гранаты против фанатов.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…
Загружается…

Загрузка
Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка