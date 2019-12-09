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Факты / Спорт

В Бразилии полиция применила гранаты против фанатов

Болельщики Крузейро не смогли сдержать эмоции от первого в истории клуба вылета из высшего дивизиона чемпионата Бразилии.

Полиция применила гранаты против фанатов Крузейро

В заключительном туре бразильской Серии А Крузейро уступил Палмерайсу со счетом 0:2 и с 36-ю очками в активе занял семнадцатое место в турнирной таблице, финишировав в зоне вылета.

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Во время матча болельщики не смогли сдержать эмоций и начали ломать кресла, а также пытались выбежать на поле. Чтобы предотвратить беспорядки правоохранители применили гранаты – звуки взрывов напугали людей, и они покинули трибуны.

Футбольный клуб Крузейро основан в 1921 году. За свою историю клуб четырежды становился чемпионом Бразилии (1966, 2003 2013, 2014) и дважды был обладателем Кубка Либертадорес (1976, 1997).

Напомним, во время чемпионского парада Фламенго фанаты устроили массовые драки с полицией.

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