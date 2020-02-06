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Чемпіонський парад Канзас-Сіті Чіфс перервала величезна поліцейська гонитва

Чемпіонський парад тріумфаторів Супербоулу 2020 Канзас-Сіті Чіфс перервала поліцейська погоня.

За кілька годин до старту чемпіонського параду чоловік за кермом авто протаранив огорожу в центрі Канзас-Сіті.

Поліція влаштувала погоню за ймовірним злочинцем. Йому майже вдалося втекти від переслідування, однак авто потрапило на розставлені шипи та піддалося об’їзному маневру. Офіцери тричі розвертали авто порушника, поки нарешті не зупинили і не притиснули ще однією поліцейською машиною.

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Вся гонитва відбувалася на вулицях міста Канзас-Сіті, коли фанати вже займали перші місця, щоб краще розгледіти своїх чемпіонів Чіфс.

В результаті інциденту поліція заарештувала двох людей, які знаходилися у машині, а евакуатор оперативно відбуксував автівки.

Наразі слідчі перевіряють причетність затриманих до інших злочинів.

Нагадаємо, Канзас-Сіті Чіфс став чемпіоном НФЛ вперше за 50 років, обігравши у фінальному матчі Сан-Франциско Форті Найнерс.

Джерело: New York Post

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