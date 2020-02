Чемпіонський парад тріумфаторів Супербоулу 2020 Канзас-Сіті Чіфс перервала поліцейська погоня.

За кілька годин до старту чемпіонського параду чоловік за кермом авто протаранив огорожу в центрі Канзас-Сіті.

This is really incredible work by @41actionnews . pic.twitter.com/6CFGN97rta

Поліція влаштувала погоню за ймовірним злочинцем. Йому майже вдалося втекти від переслідування, однак авто потрапило на розставлені шипи та піддалося об’їзному маневру. Офіцери тричі розвертали авто порушника, поки нарешті не зупинили і не притиснули ще однією поліцейською машиною.

Вся гонитва відбувалася на вулицях міста Канзас-Сіті, коли фанати вже займали перші місця, щоб краще розгледіти своїх чемпіонів Чіфс.

Look at this video that was sent to us! The chase went right down the parade route. pic.twitter.com/sVHaaspTac

— 41 Action News (@41actionnews) February 5, 2020