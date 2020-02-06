Чемпіонський парад тріумфаторів Супербоулу 2020 Канзас-Сіті Чіфс перервала поліцейська погоня.
За кілька годин до старту чемпіонського параду чоловік за кермом авто протаранив огорожу в центрі Канзас-Сіті.
This is really incredible work by @41actionnews. pic.twitter.com/6CFGN97rta
— Timothy Burke (@bubbaprog) February 5, 2020
Поліція влаштувала погоню за ймовірним злочинцем. Йому майже вдалося втекти від переслідування, однак авто потрапило на розставлені шипи та піддалося об’їзному маневру. Офіцери тричі розвертали авто порушника, поки нарешті не зупинили і не притиснули ще однією поліцейською машиною.Читайте: Танці на пілоні та латина: виступ Шакіри та Дженніфер Лопес на Супербоулі 2020 Найдорожчий сон в історії: фанат заснув на стадіоні під час Супербоула Локі, Чорна вдова та Посіпаки 2: всі трейлери з Супербоула 2020
Вся гонитва відбувалася на вулицях міста Канзас-Сіті, коли фанати вже займали перші місця, щоб краще розгледіти своїх чемпіонів Чіфс.
Look at this video that was sent to us! The chase went right down the parade route. pic.twitter.com/sVHaaspTac
— 41 Action News (@41actionnews) February 5, 2020
В результаті інциденту поліція заарештувала двох людей, які знаходилися у машині, а евакуатор оперативно відбуксував автівки.
Наразі слідчі перевіряють причетність затриманих до інших злочинів.
Нагадаємо, Канзас-Сіті Чіфс став чемпіоном НФЛ вперше за 50 років, обігравши у фінальному матчі Сан-Франциско Форті Найнерс.