В Дунаеве на Тернопольщине юноша залез на памятник герою Небесной Сотни: что известно
Установлена личность нарушителя, который накануне залез на памятник герою Небесной Сотни Александру Капиносу в селе Дунаев Тернопольской области.
Об этом 13 июля сообщили в областной полиции.
Инцидент с памятником герою Небесной Сотни в селе Дунаев
Сообщение об инциденте с памятником герою Небесной Сотни в селе Дунаев полицейский офицер Кременецкой общины получил 12 июля.
Выяснилось, что в центре села Дунаев юноша взобрался на памятник Герою Небесной Сотни Александру Капиносу…
Этот факт полицейские зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.
Полицейские оперативно установили личность нарушителя – им оказался 16-летний местный житель. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.
Правоохранители задержали в Одессе иностранца, застрелившего 8 июля предпринимателя в Киеве .
Согласно материалам дела, потерпевший – местный житель 1977 года рождения находился в салоне микроавтобуса.
К нему подошел неизвестный мужчина и дважды выстрелил из оружия, после чего скрылся с места происшествия.
В результате нанесенных огнестрельных ранений предприниматель погиб на месте.