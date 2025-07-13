В Дунаеве на Тернопольщине юноша залез на памятник герою Небесной Сотни: что известно

Установлена личность нарушителя, который накануне залез на памятник герою Небесной Сотни Александру Капиносу в селе Дунаев Тернопольской области.

Об этом 13 июля сообщили в областной полиции.

Инцидент с памятником герою Небесной Сотни в селе Дунаев

Сообщение об инциденте с памятником герою Небесной Сотни в селе Дунаев полицейский офицер Кременецкой общины получил 12 июля.

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Выяснилось, что в центре села Дунаев юноша взобрался на памятник Герою Небесной Сотни Александру Капиносу…

Этот факт полицейские зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Полицейские оперативно установили личность нарушителя – им оказался 16-летний местный житель. Решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Правоохранители задержали в Одессе иностранца, застрелившего 8 июля предпринимателя в Киеве .

Согласно материалам дела, потерпевший – местный житель 1977 года рождения находился в салоне микроавтобуса.

К нему подошел неизвестный мужчина и дважды выстрелил из оружия, после чего скрылся с места происшествия.

В результате нанесенных огнестрельных ранений предприниматель погиб на месте.

Источник : Нацполиция

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