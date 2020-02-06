Месси продолжает бунтовать в Барселоне. Теперь Лео подрался с Тер Штегеном

После поражения каталонцев от Валенсии в 21-м туре чемпионата Испании ходили слухи о разборках на тренировке блаугранас.

По информации испанских СМИ, драка действительно была между Лионелем Месси и голкипером команды Марк-Андре Тер Штегеном. Игроки не поделили спорный мяч, после чего между ними возник конфликт.

Читайте: Барселона разгромила Леганес и вышла в 1/4 финала Кубка Испании

На днях Месси резко ответил спортивному директору клуба Эрику Абидалю на его заявление, что некоторые игроки сознательно работали вполсилы под руководством Эрнесто Вальверде.

Также известно, что аргентинец упорно требует отставки президента Барселоны Хосепа Бартомеу и требует назначить Хави Эрнандеса главным тренером вместо вновь назначенного Кике Сетьена.

Напомним, Валенсии уверенно переиграла Барселону в родных стенах в 21-м туре Примеры.

Источник: La Razon