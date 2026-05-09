По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 200 боевых столкновений. Враг нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 12 авиационных ударов, сбросив 55 управляемых авиабомб. Кроме того, оккупанты задействовали для поражения 4936 дронов-камикадзе и осуществили 1265 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Карта боевых действий в Украине на 9 мая 2026 года

Потери РФ в войне на 9 мая

  • личного состава – около 1 340 270 человек (+1 080),
  • танков – 11 920 (+1) шт.,
  • боевых бронированных машин – 24 541 (+3) шт.,
  • артиллерийских систем – 41 712 (+82) шт.,
  • РСЗО – 1 780 (+2) шт.,
  • средств ПВО – 1 371 (+1) шт.,
  • самолетов – 435 шт.,
  • вертолетов – 352 шт.,
  • наземных робототехнических комплексов – 1 351 (+7) шт.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 281 208 (+1 479) шт.,
  • крылатых ракет – 4 585 шт.,
  • кораблей / катеров – 33 шт.,
  • подводных лодок – 2 шт.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 95 252 (+373) ед.,
  • специальной техники – 4 173 ед.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1536-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ЗСУ, ISW

