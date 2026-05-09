За прошедшие сутки Силы обороны на фронте уничтожили более 1000 российских оккупантов и 82 артиллерийские системы.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери РФ в войне на 9 мая

личного состава – около 1 340 270 человек (+1 080),

танков – 11 920 (+1) шт.,

боевых бронированных машин – 24 541 (+3) шт.,

артиллерийских систем – 41 712 (+82) шт.,

РСЗО – 1 780 (+2) шт.,

средств ПВО – 1 371 (+1) шт.,

самолетов – 435 шт.,

вертолетов – 352 шт.,

наземных робототехнических комплексов – 1 351 (+7) шт.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 281 208 (+1 479) шт.,

крылатых ракет – 4 585 шт.,

кораблей / катеров – 33 шт.,

подводных лодок – 2 шт.,

автомобильной техники и автоцистерн – 95 252 (+373) ед.,

специальной техники – 4 173 ед.

8 мая президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на заявления российской стороны о “режиме тишины”, оккупационные войска продолжали обстрелы и штурмы на фронте. Президент подчеркнул, что оккупанты даже не пытались имитировать прекращение огня.

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия срочно развертывает еще четыре полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным беспилотникам.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1536-е сутки.

Источник : Генштаб ЗСУ

