Потери РФ на 9 мая: ВСУ уничтожили 1080 оккупантов и более 80 артсистем
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте уничтожили более 1000 российских оккупантов и 82 артиллерийские системы.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери РФ в войне на 9 мая
- личного состава – около 1 340 270 человек (+1 080),
- танков – 11 920 (+1) шт.,
- боевых бронированных машин – 24 541 (+3) шт.,
- артиллерийских систем – 41 712 (+82) шт.,
- РСЗО – 1 780 (+2) шт.,
- средств ПВО – 1 371 (+1) шт.,
- самолетов – 435 шт.,
- вертолетов – 352 шт.,
- наземных робототехнических комплексов – 1 351 (+7) шт.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 281 208 (+1 479) шт.,
- крылатых ракет – 4 585 шт.,
- кораблей / катеров – 33 шт.,
- подводных лодок – 2 шт.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 95 252 (+373) ед.,
- специальной техники – 4 173 ед.
8 мая президент Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на заявления российской стороны о “режиме тишины”, оккупационные войска продолжали обстрелы и штурмы на фронте. Президент подчеркнул, что оккупанты даже не пытались имитировать прекращение огня.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия срочно развертывает еще четыре полка, 24 дивизиона и 162 батареи для противодействия украинским ударным беспилотникам.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1536-е сутки.
