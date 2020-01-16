Монако – ПСЖ 1:4.

Голы: Бакайоко, 87 — Мбаппе, 24, 90+1, Неймар, 45+1 (с пенальти), Сарабия, 72.

Монако и ПСЖ встречались в рамках перенесенного 15-го тура чемпионата Франции. Как и в недавнем матче между этим командами в 20-м туре, клуб из Парижа забил много голов сопернику из Монако, но в этот раз смог победить. Напомним, прошлый матч между ними закончился ничьей 3:3.

В этот раз Мбаппе и Неймар начали победное дело в первом тайме, а во втором тайме счет уже был разгромным благодаря усилиям Сарабии.

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В самой концовке матча Бакайоко забил гол престижа, но и он оказался не последним. Мбаппе благодаря ассисту Неймара смог сделать дубль.

Напомним, директор ПСЖ предложил Килиану Мбаппе новый пятилетний контракт.