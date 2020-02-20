PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Шахтер — Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги Европы
Шахтер — Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

Шахтер и Бенфика сойдутся в Харькове на ОСК Металлист в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы-2020/21.

Для команд это уже третья очная дуэль в еврокубках. Последний раз горняки и орлы встречались на стадии группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2007/08. Тогда команды обменялись выездными победами – 0:1 в Лиссабоне и 1:2 в Донецке.

Читайте: Шахтер — Бенфика: анонс первого матча 1/16 финала Лиги Европы

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 2.37. Успех португальского клуба оценивают в 3.05. Ничейный исход встречи — 3.50.

Встречу доверили судить шотландскому рефери Бобби Маддэну. На линиях ему будут помогать соотечественники — Дуглас Росс и Дэвид Рум. Видеопомощником станет англичанин Пол Тирни.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер – Бенфика начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 19.55.

С начала С конца
Прямая трансляция
19:54 - 20 февраля

Команды уже выходят на поле ОСК Металлист.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:09 - 20 февраля
Бенфика

Основной состав: Влаходимос, Таварес, Диаш, Ферро, Гримальдо, Пицци, Таарабт, Флоренино, Серви, Чикиньо, Сеферович.

Запасные: Таварес, Злобин, Винисиус, Хота, Самарис, Силва, Соуза.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
19:03 - 20 февраля
Шахтер Донецк

Основной состав: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко, Алан Патрик, Тайсон, Коваленко, Марлос, Мораес.

Запасные: Маркос Антонио, Бондарь, Майкон, Тете, Коноплянка, Сикан, Шевченко.

Поделиться
Поделиться
Х
Копировать ссылку
<1>

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка