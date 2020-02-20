Шахтер и Бенфика сойдутся в Харькове на ОСК Металлист в рамках первого матча 1/16 финала Лиги Европы-2020/21.

Для команд это уже третья очная дуэль в еврокубках. Последний раз горняки и орлы встречались на стадии группового этапа Лиги чемпионов в сезоне 2007/08. Тогда команды обменялись выездными победами – 0:1 в Лиссабоне и 1:2 в Донецке.

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По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Луиша Каштру. На победу Шахтера принимают ставки с коэффициентом 2.37. Успех португальского клуба оценивают в 3.05. Ничейный исход встречи — 3.50.

Встречу доверили судить шотландскому рефери Бобби Маддэну. На линиях ему будут помогать соотечественники — Дуглас Росс и Дэвид Рум. Видеопомощником станет англичанин Пол Тирни.

Текстовая онлайн-трансляция матча Шахтер – Бенфика начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 19.55.