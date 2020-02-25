Ливерпуль повторил победный рекорд Манчестер Сити

Обыграв Вест Хэм Юнайтед на родном Энфилде Ливерпуль покорил очередное достижение в чемпионате Англии.

Мерсисайдцы выиграли 21-й подряд поединок в родных стенах, повторив собственный рекорд по количеству домашних побед.

Действующий рекорд был установлен еще в 1972 году, когда Ливерпуль возглавлял легендарный Билл Шенкли.

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Обновить его команда Клоппа сможет 7 марта в матче против Борнмута.

Также триумф над молотобойцами позволил красным оформить восемнадцатую подряд победу в чемпионате, повторив рекорд Манчестер Сити сезона-2017/18.

— Никогда не думал, что рекорд Сити будет побит или повторен. Но мы сделали это, и я не могу поверить, что это произошло, честно. Посмотрите, как играет Манчестер Сити – это команда мирового уровня! Мы должны продолжать побеждать, должны быть хорошо готовы к следующей игре, – сказал наставник Ливерпуля Юрген Клопп.

Напомним, на Энфилде Ливерпуль одержал тяжелую победу над Вест Хэмом, уступая до 68-й минуты в счете.