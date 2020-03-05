Футбольная ассоциация Англии (FA) провела жеребьевку 1/4 финала Кубка Англии – старейшего турнира мира.

Центральной на этой стадии станет встреча лондонского Челси и Лестера. Подопечные Фрэнка Лэмпарда этот матч проведут на выезде на стадионе Кинг Пауэр.

Лондонский Арсенал тоже игру проведет в гостях против Шеффилд Юнайтед, а Ньюкасл Юнайтед на своем поле примет Манчестер Сити.

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А вот Норвич Сити, который сенсационно выбил из турнира Тоттенхэм Хотспур встретится с победителем матча между Дерби Каунти и Манчестер Юнайтед, который состоится 5 марта.

Четвертьфинальные матчи Кубка Англии пройдут 20-22 марта.

Кубок Англии – старейший действующий футбольный турнир во всем мире. Первый розыгрыш Кубка состоялся в сезоне 1871/72.

Напомним, Ливерпуль выбыл из турнира на стадии 1/8 финала, уступив на Стэмфорд Бридж Челси.

Источник: The FA