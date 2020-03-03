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Факты / Спорт

Челси выбил Ливерпуль из Кубка Англии

Команда из Лондона Челси на домашнем поле обіграла 2:0 ФК Ливерпуль в матче 1/8 финала Кубка Англии.

Это позволяет Челси выйти в 1/4 финал.

К слову, для Ливерпуля это второе подряд поражение. Ранее команда проиграла Уотфорду (0:3) в рамках чемпионата Англии.

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