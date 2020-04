В США убили бойца Bellator Исаию Чапмана. Спортсмена застрелили возле собственного дома в Акроне, штат Огайо.

8 апреля полиция обнаружила тело 30-летнего бойца с огнестрельными ранениями. Мужчину срочно доставили в местную больницу, где он позже скончался.

Читайте: Умер легендарный тренер, который возглавлял Реал, Барселону и Атлетико

Личность нападавшего еще не установили, и он до сих пор находится на свободе.

Bellator is saddened by the news of Isaiah Chapman’s passing. Our deepest and most sincere condolences are with his family and friends during this difficult time.

Hit the link below to donate at gofundme.https://t.co/P23ztU6kd5 pic.twitter.com/OCrKpkcn5Y

— BellatorMMA (@BellatorMMA) April 9, 2020