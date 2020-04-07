Легендарный сербский футбольный тренер Радомир Антич умер в Испании на 72-м году жизни.
Он остается единственным специалистом в истории, который возглавлял все три испанские гранда: мадридские Реал и Атлетико, а также каталонскую Барселону.
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О причинах смерти сербского специалиста не сообщается.
— Семья Атлетико оплакивает смерть Радомира Антича, одного из наших легендарных тренеров. Вы навсегда останетесь в наших сердцах и будете в них жить. Покойтесь с миром, — говорится в сообщении Атлетико.
Свои соболезнования в связи с уходом из жизни специалиста также выразили в Реале и Барселоне.
Real Madrid C.F, its president and board of directors are deeply saddened by the passing of Radomir Antić, who served as Real Madrid coach between March 1991 and January 1992.#RealMadrid pic.twitter.com/4UxxjBBRx3
— Real Madrid C.F. (@realmadriden) April 7, 2020
Наибольшего успеха Антич достиг с матрасниками. В сезоне-1995/96 под его руководством Атлетико оформил золотой дубль, выиграв чемпионат страны и Кубок короля.
Напомним, в Манресе умерла мать главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.
Фото: Atlético de Madrid
Источник: Atletico Madrid