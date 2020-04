Легендарный сербский футбольный тренер Радомир Антич умер в Испании на 72-м году жизни.

Он остается единственным специалистом в истории, который возглавлял все три испанские гранда: мадридские Реал и Атлетико, а также каталонскую Барселону.

О причинах смерти сербского специалиста не сообщается.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни специалиста также выразили в Реале и Барселоне.

Real Madrid C.F, its president and board of directors are deeply saddened by the passing of Radomir Antić, who served as Real Madrid coach between March 1991 and January 1992.#RealMadrid pic.twitter.com/4UxxjBBRx3

— Real Madrid C.F. (@realmadriden) April 7, 2020