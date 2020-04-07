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Умер легендарный тренер, который возглавлял Реал, Барселону и Атлетико

Легендарный сербский футбольный тренер Радомир Антич умер в Испании на 72-м году жизни.

Он остается единственным специалистом в истории, который возглавлял все три испанские гранда: мадридские Реал и Атлетико, а также каталонскую Барселону.

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О причинах смерти сербского специалиста не сообщается.

— Семья Атлетико оплакивает смерть Радомира Антича, одного из наших легендарных тренеров. Вы навсегда останетесь в наших сердцах и будете в них жить. Покойтесь с миром, — говорится в сообщении Атлетико.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни специалиста также выразили в Реале и Барселоне.

Наибольшего успеха Антич достиг с матрасниками. В сезоне-1995/96 под его руководством Атлетико оформил золотой дубль, выиграв чемпионат страны и Кубок короля.

Напомним, в Манресе умерла мать главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

Фото: Atlético de Madrid

Источник: Atletico Madrid

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