Легендарный сербский футбольный тренер Радомир Антич умер в Испании на 72-м году жизни.

Он остается единственным специалистом в истории, который возглавлял все три испанские гранда: мадридские Реал и Атлетико, а также каталонскую Барселону.

Читайте: Первая смерть от коронавируса в украинском футболе

О причинах смерти сербского специалиста не сообщается.

— Семья Атлетико оплакивает смерть Радомира Антича, одного из наших легендарных тренеров. Вы навсегда останетесь в наших сердцах и будете в них жить. Покойтесь с миром, — говорится в сообщении Атлетико.

Свои соболезнования в связи с уходом из жизни специалиста также выразили в Реале и Барселоне.

Real Madrid C.F, its president and board of directors are deeply saddened by the passing of Radomir Antić, who served as Real Madrid coach between March 1991 and January 1992.#RealMadrid pic.twitter.com/4UxxjBBRx3 — Real Madrid C.F. (@realmadriden) April 7, 2020

Наибольшего успеха Антич достиг с матрасниками. В сезоне-1995/96 под его руководством Атлетико оформил золотой дубль, выиграв чемпионат страны и Кубок короля.

Напомним, в Манресе умерла мать главного тренера Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы.

Фото: Atlético de Madrid

Источник: Atletico Madrid