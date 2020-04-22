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Факты / Спорт

Леонид Кучук возглавил минское Динамо

Новым главным тренером минского Динамо стал белорусский специалист Леонид Кучук.

Об этом сообщила пресс-служба минского клуба.

— Новым главным тренером минского Динамо станет один из лучших и самых титулованных белорусских специалистов, Леонид Станиславович Кучук, — говорится в сообщении.

Последним местом работы Кучука был клуб первой лиги Украины Рух (Львов). Также тренер возглавлял киевский Арсенал, каменскую Сталь и молдавский Шериф.

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Напомним, брестское Динамо пригласило на полуфинальную игру Кубка Беларуси против Шахтер (Солигорск) виртуальных болельщиков.

ИсточникФК Динамо Минск

Фото: ФК Динамо Минск

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