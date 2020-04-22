Леонид Кучук возглавил минское Динамо

Новым главным тренером минского Динамо стал белорусский специалист Леонид Кучук.
Об этом сообщила пресс-служба минского клуба.
— Новым главным тренером минского Динамо станет один из лучших и самых титулованных белорусских специалистов, Леонид Станиславович Кучук, — говорится в сообщении.
Welcome mr. Kuchuk! One of the best and most titled Belarusian specialists has become a new head coach of FC “Dinamo-Minsk”.https://t.co/i19sQflvfY#fcdm1927 #ЛеонидКучук pic.twitter.com/qaQK3cwn9c
— ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) April 22, 2020
Последним местом работы Кучука был клуб первой лиги Украины Рух (Львов). Также тренер возглавлял киевский Арсенал, каменскую Сталь и молдавский Шериф.
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Напомним, брестское Динамо пригласило на полуфинальную игру Кубка Беларуси против Шахтер (Солигорск) виртуальных болельщиков.
Источник: ФК Динамо Минск
Фото: ФК Динамо Минск