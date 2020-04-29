Прокуратура Швейцарії закрила кримінальну справу проти Бекенбауера

Кримінальну справу проти Франца Беккенбауера про відмивання грошей та незаконне збагачення під час його перебування на посту глави заявочного комітету чемпіонату світу з футболу 2006 року у Німеччині закрили через закінчення терміну давнини.

Судові розгляди, які проводилися у Швейцарії, були припинені через пандемію Covid-19. Максимальний термін покарання міг скласти 15 років, які минули з моменту можливого злочину.

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Генеральна прокуратура Швейцарії почала розслідування щодо Франца Бекенбауера на початку вересня 2016 року після матеріалу журналістів видання Spiegel, які повідомили про підкуп чотирьох функціонерів у виконкомі ФІФА. За даними видання, конкурсна комісія в ФРН створила спеціальний таємний фонд для підкупу співробітників виконкому ФІФА.

Окрім Бекенбауера, обвинуваченими у справі проходили екс-президент Німецького футбольного союзу Вольфганг Нірсбах, віце-президент оргкомітету ЧС-2006 Тео Цванцигер та генсек Німецького футбольного союзу Хорст Рудольф Шмідт.

Нагадаємо, Мін’юст США звинуватив чиновників Міжнародної федерації футболу в отриманні хабарів в обмін на голоси за проведення чемпіонатів світу з футболу у Росії та Катарі.