Ко Дню матери, который в Португалии празднуют в первое воскресенье мая, знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду подарил своей маме Марии Долорес Авейру автомобиль Mercedes.
— Спасибо моим детям за подарки, которые я сегодня получила. С Днем матери, — написала растроганная женщина в Instagram.
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Obrigada aos meus filhos pelos presentes que hoje recebi. Feliz dia para todas as mães ❤️????
Сам Роналду опубликовал поздравления по случаю Дня матери двум своим особым женщинам, имея в виду также свою невесту Джорджину Родригес.
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Кстати, у футболиста есть две старшие сестры и брат.
Напомним, в 2020 году День матери в Украине приходится на 10 мая. Праздник отмечается во второе воскресенье мая в соответствии с указом президента от 10 мая 1999 года №489/99.
Фото: Мария Долорес Авейру