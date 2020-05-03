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Факты / Спорт

Роналду подарил маме роскошное авто ко Дню матери

Ко Дню матери, который в Португалии празднуют в первое воскресенье мая, знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду подарил своей маме Марии Долорес Авейру автомобиль Mercedes.

— Спасибо моим детям за подарки, которые я сегодня получила. С Днем матери, — написала растроганная женщина в Instagram.

 

 

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Obrigada aos meus filhos pelos presentes que hoje recebi. Feliz dia para todas as mães ❤️????

Публикация от Maria Dolores (@doloresaveiroofficial)

Сам Роналду опубликовал поздравления по случаю Дня матери двум своим особым женщинам, имея в виду также свою невесту Джорджину Родригес.

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Happy Mother’s Day to my two special women ????????

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Кстати, у футболиста есть две старшие сестры и брат.

Напомним, в 2020 году День матери в Украине приходится на 10 мая. Праздник отмечается во второе воскресенье мая в соответствии с указом президента от 10 мая 1999 года №489/99.

Фото: Мария Долорес Авейру

Фото: Dreamstime

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