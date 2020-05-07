Голкипер Баварии Нойер закрутил роман с 19-летней гандболисткой

Вратарь мюнхенской Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер встречается с 19-летней гандболисткой Аникой Биссель.
34-летний футболист всего четыре месяца назад развелся с женой Ниной Вайсс, но уже нашел новую пассию.
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Аника изучает менеджмент индустрии моды в университете Мюнхена и играет в гандбольной команде.
— so special (@VerySpecialOne_) May 6, 2020
По информации источника, Нойер настолько в восторге от новой девушки, что уже представил ее своей маме Марите. Также Биссель уже переехала в дом футболиста.
Интересно, что Аника внешне очень схожа с бывшей женой Мануэля: длинные светлые волосы, стройная фигура, а еще обе любят носить модную одежду.
К слову, 16 мая возобновится текущий розыгрыш чемпионата Германии — расписание матчей Бундеслиги.
Источник: Bunte