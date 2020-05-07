Голкипер Баварии Нойер закрутил роман с 19-летней гандболисткой

Вратарь мюнхенской Баварии и сборной Германии Мануэль Нойер встречается с 19-летней гандболисткой Аникой Биссель.

34-летний футболист всего четыре месяца назад развелся с женой Ниной Вайсс, но уже нашел новую пассию.

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Аника изучает менеджмент индустрии моды в университете Мюнхена и играет в гандбольной команде.

По информации источника, Нойер настолько в восторге от новой девушки, что уже представил ее своей маме Марите. Также Биссель уже переехала в дом футболиста.

Интересно, что Аника внешне очень схожа с бывшей женой Мануэля: длинные светлые волосы, стройная фигура, а еще обе любят носить модную одежду.

К слову, 16 мая возобновится текущий розыгрыш чемпионата Германии — расписание матчей Бундеслиги.

Источник: Bunte