Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук признался, что в юности с иронией относился к отечественной эстраде. Музыкант переосмыслил украинские хиты прошлых десятилетий лишь со временем.

Об этом артист рассказал в подкасте Unzip.

Вакарчук в юности не воспринимал украинские хиты

Музыкант убежден, что негативный образ отечественной популярной музыки прошлых десятилетий формировался целенаправленно. Из-за некачественного звучания и большого количества слабого материала действительно достойные песни долгое время оставались в тени.

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— Кому-то было выгодно делать из украинской популярной музыки кринж. Это делалось сознательно. Однако многое из этого дошло до нас, и слава Богу, что дошло, — подчеркнул Вакарчук.

Артист подчеркнул, что, несмотря на все препятствия, лучшие образцы украинской эстрады выдержали испытание временем и сегодня воспринимаются как настоящая классика благодаря сильному гармоническому и текстовому наполнению.



Лишь с годами певец смог объективно оценить наследие украинских композиторов. В подростковом возрасте из-за распространенных стереотипов он также относился к этой музыке с отрицанием и насмешкой.

— В 15 лет я смеялся над ними, для меня все эти песни были кринжем. Я считал, что слушать все это абсолютно невозможно, — поделился воспоминаниями исполнитель.

Теперь Вакарчук восхищается композициями, которые раньше вызывали у него лишь улыбку, и называет их музыкальные ходы и мелодичность бесспорным достоянием украинской культуры.

Фото: Святослав Вакарчук

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