Для меня это был кринж: Вакарчук признался, почему в юности стеснялся украинских песен
Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук признался, что в юности с иронией относился к отечественной эстраде. Музыкант переосмыслил украинские хиты прошлых десятилетий лишь со временем.
Об этом артист рассказал в подкасте Unzip.
Вакарчук в юности не воспринимал украинские хиты
Музыкант убежден, что негативный образ отечественной популярной музыки прошлых десятилетий формировался целенаправленно. Из-за некачественного звучания и большого количества слабого материала действительно достойные песни долгое время оставались в тени.
— Кому-то было выгодно делать из украинской популярной музыки кринж. Это делалось сознательно. Однако многое из этого дошло до нас, и слава Богу, что дошло, — подчеркнул Вакарчук.
Артист подчеркнул, что, несмотря на все препятствия, лучшие образцы украинской эстрады выдержали испытание временем и сегодня воспринимаются как настоящая классика благодаря сильному гармоническому и текстовому наполнению.
Лишь с годами певец смог объективно оценить наследие украинских композиторов. В подростковом возрасте из-за распространенных стереотипов он также относился к этой музыке с отрицанием и насмешкой.
— В 15 лет я смеялся над ними, для меня все эти песни были кринжем. Я считал, что слушать все это абсолютно невозможно, — поделился воспоминаниями исполнитель.
Теперь Вакарчук восхищается композициями, которые раньше вызывали у него лишь улыбку, и называет их музыкальные ходы и мелодичность бесспорным достоянием украинской культуры.
Фото: Святослав Вакарчук